Distretto rurale Toscana Sud, eletto il presidente

Va avanti il percorso promosso dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno che riunisce 49 enti sottoscrittori

GROSSETO — Continua il percorso del Distretto rurale della Toscana Sud al quale anche i Comuni della Val di Cornia Campiglia Marittima e Piombino hanno aderito. Riconosciuto lo scorso anno ufficialmente dalla Regione Toscana, dopo essersi reso protagonista candidandosi ad un importante intervento di incentivi al MIPAAF, il distretto nel frattempo completa le tappe necessarie a diventare operativo, in particolare per attivare i primi investimenti che arriveranno nei prossimi mesi dalla Regione Toscana.

L’Assemblea di distretto ha eletto come presidente Enrico Rabazzi, direttore di Cia Grosseto e componente della Giunta camerale, mentre Remo Grassi, amministratore delegato di Villa Banfi, è stato nominato come vice presidente.

“Siamo molto soddisfatti di questo esito – è il commento del presidente della Camera di commercio Riccardo Breda – Enrico Rabazzi è per la sua esperienza e il suo grande impegno la persona giusta per guidare questo progetto così strategico per il nostro sviluppo economico, ed esprime anche il grande coinvolgimento della Camera di commercio. Gli rivolgo le mie congratulazioni e gli auguro buon lavoro, come certamente saprà fare”.

Il Distretto Rurale della Toscana del Sud vede la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno nel ruolo di soggetto referente, comprende la provincia di Grosseto e in parte le province di Siena, Livorno e Arezzo. Sono 49 gli enti sottoscrittori: oltre alla Camera della Maremma e del Tirreno, la Camera di Commercio di Siena e Arezzo, 16 comuni grossetani, 18 comuni della provincia di Siena, 5 comuni aretini e 4 comuni del livornese, 3 unioni dei comuni dell’area grossetana e la Provincia di Grosseto. Aderiscono inoltre 16 soggetti privati e associazioni di categoria dei territori di Grosseto, Livorno, Siena e Arezzo.