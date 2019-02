Il vento aiuta l'incendio, bruciate cinque auto

I vigili del fuoco sono intervenuti in viale Matteotti per domare le fiamme. Una sesta auto è stata spostata dai pompieri prima che s'incendiasse

ORBETELLO — I vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti a Orbetello in viale Matteotti, per un incendio che ha coinvolto cinque auto.

Il rogo, partito da una vettura per cause in corso di accertamento, a causa del forte vento ne ha coinvolte altre quattro, parcheggiate vicino.

I pompieri sono tuttavia riusciti a spostare una sesta vettura, prima che venisse coinvolta dall'incendio. Sul posto presenti i carabinieri e la polizia municipale.