Crolla un lucernario, evacuate sei famiglie

La copertura in vetro, 40 metri quadri di superficie, è crollata in un cortile interno forse a causa del vento. Undici persone fuori casa

GROSSETO — Potrebbe essere stato il vento a far crollare un ampio lucernario in un palazzo di via Trento. L'incidente è avvenuto a notte fonda: la vetrata è precipitata su una corte interna sottostante insieme alla struttura in ferro che la teneva insieme.

I vigili del fuoco, in via precauzionale, hanno evacuate le sei famiglie presenti nel condominio, undici persone in tutto, fino a quando la situazione non è stata riportata in sicurezza. Sul posto anche i vigili urbani e i mezzi del 118.