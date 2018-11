"Upvivium", un contest dedicato al pane

Promosso da riserve di biosfera italiane e Unesco. Si possono candidare ristoranti e ricette per il contest gastronomico a chilometro zero

PORTOFERRAIO — Giunto alla seconda edizione "Upvivium", il contest gastronomico a chilometro zero, quest’anno coinvolge e attraversa tutta l'Italia, da nord a sud, dalle Alpi alla Calabria. Ben cinque delle diciassette riserve di biosfera italiane, hanno aderito al progetto. Rispetto alle prima edizione altre due riserve hanno ritenuto il concorso un valido strumento di promozione dei territori che fanno parte del Programma Mab (Man and Biosphere) Unesco.

Le tre “storiche” riserve di biosfera Man Unesco “Delta del Po”, “Appennino Tosco-Emiliano”, “Alpi Ledrensi e Judicaria” e le due “nuove” “Sila” e “Isole di Toscana” hanno scelto, per quest’edizione, di valorizzare il tema del pane. Filo conduttore di civiltà diverse ed elemento identitario della cultura italiana nel mondo, il pane è intriso di significati che afferiscono alla sfera culturale, familiare e religiosa.

E’, soprattutto, simbolo di vita, comunione e condivisione. E’ elemento primo di aggregazione. E’, anche, gesto, tecnica e manualità. È il ricordo della tradizione e il principio dell’evoluzione. Dunque, l’edizione 2018/19 del concorso, mette in primo piano il pane, i companatici e le ricette della tradizione che, nella preparazione, hanno questo prodotto alimentare come ingrediente rilevante.

L’edizione 2018/19 è sta presentata come “buona pratica” in occasione del primo meeting delle riserve di Biosfera italiane che si è svolto tra l'8 e il 10 Novembre a Riserva Somma – Vesuvio e Miglio d’Oro, Parco Nazionale del Vesuvio nella prestigiosa sede di Palazzo Mediceo, Via Palazzo del Principe a Ottaviano (Napoli).

Diversi gli obiettivi del concorso Upvivium, fra i quali valorizzare il patrimonio agro-alimentare delle riserve di biosfera Mab Unesco, accrescere il valore e le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero, conoscere ed ‘esplorare’ questi cinque territori che rientrano nel prestigioso programma Mab, fare rete e proporsi come territori di grande eccellenza anche dal punto di vista enogastronomico.

Il concorso intende anche favorire ed incrementare l’utilizzo delle produzioni agroalimentari locali nel settore della ristorazione delle riserve di biosfera, sensibilizzare i ristoranti alla piena valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del territorio nel presentare i propri menù agli ospiti e valorizzare il patrimonio agro-alimentare delle riserve di Biosfera, come strumento di conservazione della biodiversità “coltivata ed allevata” e della cultura gastronomica tradizionale; recuperare e reinterpretare le ricette tradizionali delle Riserve di Biosfera; stimolare forme di turismo correlate alla gastronomia di qualità; favorire la qualificazione del servizio di ristorazione grazie alla formazione fornita da “Alma - Scuola Internazionale di Cucina Italiana”.

Coinvolti in questo progetto, connotato da caratteristiche di unicità e straordinarietà, sono le associazione dei produttori agroalimentari e artigiani dei vari territori e, naturalmente, i ristoranti, 20 per ogni singola Riserva di Biosfera quindi, complessivamente, 100.

Upvivium è un'iniziativa condivisa dal Comitato tecnico nazionale Mab Unesco e testimonia l’impegno e la capacità di fare rete tra le riserve di biosfera e lo stesso Comitato tecnico. La Scuola internazionale di cucina italiana Alma di Colorno e l’Azienda per il Turismo Terme di Comano - Dolomiti di Brenta sono partner tecnici del concorso Upvivium.

Sono ammessi al concorso i primi 20 ristoranti di ciascuna riserva di biosfera che invieranno la documentazione richiesta. Sul sito https://www.upvivium.it è possibile effettuare la registrazione e acquisire tutte le indicazioni necessarie. Entro la fine del 2018, con l’obiettivo di sensibilizzare i ristoratori all’iscrizione di questa seconda edizione di Upvivium, nelle cinque Riserve di Biosfera coinvolte nel progetto, saranno organizzate iniziative di formazione gratuita, gestite da Alma. Le iniziative, rivolte a tutti i ristoratori del territorio, sono dedicate al tema del concorso “l’uso del pane in cucina” e si terranno negli Istituti alberghieri locali.

L'iscrizione completa di proposta gastronomica andrà presentata entro il 12 Gennaio 2019.